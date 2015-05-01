专家：金正恩不参加卫国战争胜利70周年阅兵活动非对俄不友好表现

哈通社阿斯塔纳5月1日电 据俄罗斯卫星网消息，俄罗斯科学院东方学研究所朝鲜和蒙古室主任亚历山大•沃龙佐夫认为，朝鲜领导人金正恩不参加卫国战争胜利70周年庆祝活动并非对俄不友好的表现，也不会对两国关系产生负面影响。

30日俄总统新闻秘书德米特里•佩斯科夫表示，金正恩因国内事务将不来莫斯科参加胜利日阅兵，尽管此前有消息称金正恩将访问莫斯科。

沃龙佐夫对俄新社表示："从一方面来说，这个决定非常突然，从另一方面说，专家们最近也注意到了，尽管有积极信号，但访问的实质准备工作没有开始。" 同时，专家认为，金正恩决定不来莫斯科的原因有客观性。 他指出："这当然不是令人高兴的消息，因为大家毕竟对他很期待，并在各个方面将很多东西与他此次访问联系在一起。然而，很显然，有一些客观原因，至于是什么，我们只能猜测，但显然这不是他对俄罗斯和普京不友好的表现。" 他补充说："何况这当然与西方国家竭力阻挠外国客人来莫斯科参加胜利日庆祝活动的努力无关。" 他坚信，朝鲜领导人的决定不会对两国关系蓬勃发展的进程产生负面影响。近来俄朝两国之间在各领方面的经济合作中的联系和交流呈有力上升势头。