纳扎尔巴耶夫总统将出席第70届联合国大会

哈通社阿斯塔纳7月29日电 据俄新社报道，联合国新闻和媒体司主任斯特凡•杜加里克日前表示，今年是世界反法西斯战争胜利70周年，作为战后成果，联合国也将迎来70岁生日。第70届联合国大会将于9月15日在纽约开幕，并计划于9月25日至27日举行峰会。联合国大会一般性辩论将于28日至10月3日举行。大会有望成为有史以来最多国家领导人云集的联大会议，9月必将是个富有历史性意义的时刻。

联合国官方网站引用杜加里克的话发布消息称："大会期间，将讨论并通过2015年后可持续发展议程，气候变化问题也将是本届联大讨论的重要议题，罗马教皇方济各将在一般性辩论之前，于9月25日在联大发表演讲。第70届联大将成为意义非凡的外交大舞台。" 2015年是第二次世界大战结束和联合国创建70周年的关键年份，因此各国很有可能相继就各类问题表明意见。此外，还将围绕中东局势和反恐对策展开讨论，并计划在峰会上通过"联合国千年发展目标（MDGs）"的下一个新目标。

此次联大将会有包括各国领导人及部长级官员等在内的近200人聚集联合国总部。多国领导人将会在大会上发言。普京、习近平和奥巴马于首日即28日发表演讲。阿富汗、白俄罗斯、巴西、埃及、伊朗、也门、哈萨克斯坦、立拉脱维亚、利比亚、荷兰、巴勒斯坦、塞尔维亚、乌克兰、法国等近90个国家元首和以色列政府总理将出席。（编译：金桥）