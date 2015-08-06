日本广岛举行原子弹爆炸70周年纪念活动

哈通社阿斯塔纳8月6日电 据路透社报道， 钟声响起，数以千计的民众周四在广岛参加世界首次原子弹爆炸70周年纪念活动，与会者低头祈祷。广岛市长松井一实呼吁销毁核武器，并要求创立不依赖于武力的安全体系。

"投入耐心与毅力来实现这些体系将是至关重要的，并需要我们在全球范围内推广日本和平主义宪法所揭示的通往真正和平的道路。"他在讲话中表示。 日本首相安倍晋三及其内阁正在推动国会通过新安保法案，允许日本在二战以来首次向海外派兵作战。这一行动在日本国内引发了抗议浪潮。 当地时间上午8时15分，也就是1945年8月6日原子弹在广岛爆炸的那一刻，人们在酷暑中静立，蝉声在叫个不停，和平的钟声响起。 很多参加纪念活动的人再次发出对和平的呼吁。 "我祖父就死于那个时候，我一直想知道他当时的感觉，"Tomiyo Sota说道。"他当时才21岁，他如此年轻就去世了让我刚到痛心不已。" 广岛原子弹爆炸事件截至当年年底共导致14万人死亡，1945年8月9日美军在长崎投下了另一颗原子弹，导致四万人立刻殒命。日本于8月15日宣布投降。 对安倍新安保法案的反对声浪仍很强烈，安倍内阁支持率已经跌破40%。 日本一个全国性的原子弹幸存者组织批评政府上月在国会众院强行通过新安保法案。 "辩论的时间越长，他们践踏宪法、违背放弃战争和武力的方向就越明显，"Nihon Hidankyo在声明中指出。 安倍晋三参加了广岛的纪念活动，并呼吁销毁核武器。他计划下周发表纪念二战结束的讲话，批评人士担心他在讲话中会淡化过去日本官方对战争的道歉立场。