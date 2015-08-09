日本纪念二战长崎原爆70周年

哈通社阿斯塔纳8月9日电 据BBC报道，日本九州长崎市在周日（9日）迎来美国投放原子弹70周年纪念日。纪念仪式上，在原子弹投放的瞬间--11点02分（格林尼治标准时间2点02分）--现场群众在钟声之中默哀致敬一分钟，接着由长崎市长以及首相安倍晋三发表致词。

周日早晨，在原子弹爆炸时被摧毁，之后重建的教堂浦上天主堂之中，举行了纪念弥撒。 至少7万人在长崎原子弹爆炸中丧生。在此三天前，广岛遭到原子弹袭击。 长崎被选为原子弹投放地点仅仅是因为原本的目标小仓市在当天上空有云，能见度不佳。 美国驻日本大使卡罗琳•肯尼迪（Caroline Kennedy）也出席了长崎的纪念仪式。 首相安倍晋三在广岛原爆致词时，因未提及"无核三原则"而被日本在野党批评对于废除核武器的决心"值得怀疑"。 安倍其后在国会众议院回应说，在仪式上没有提到并不代表政策改变。 在周日的仪式上，安倍说，日本将"坚持推进无核世界"。 周日早晨，在浦上天主堂中举行了纪念弥撒。此教堂成为重建的精神象征 在70周年纪念日前夕，浦上天主堂外墙上以电脑动画投影出当时原爆产生的蕈状云 长崎市区几乎被夷为平地 晴天霹雳 原子弹的威力和破坏力在投放后立即显现。名为"胖子"（Fat Man）的原子弹摧毁了三分之一的市区，造成上千人当场死亡，更多人之后的辐射后遗症中罹难。 几日后，日本宣布无条件投降，结束第二次世界大战。但美国在日本投放两颗原子弹的必要性至今仍存在争议。 一名现在担任博物馆导览员的原爆幸存者在纪念仪式上回忆到："那天是个晴空万里的日子，突然之间，令人眼盲的闪光乍现。我第一个想到的是打雷，但我很快察觉，在这样的晴天打雷是很奇怪的事。" 原爆幸存者背上的伤疤。他当时距离爆炸地点仅一英里，爆炸碎片刺进他的身体。至今他仍需要在涂抹药膏以舒缓伤疤带来的刺痛感 在另一位86岁的幸存者Sumiteru Taniguchi的背上还留有疤痕。 "当我身边的人们渐渐死去，我活下来了。人们说我存活下来了但我觉得我是继续活着，我至今仍在承受当时的伤害。"他说。 BBC驻日本记者傅东飞报道说，长崎原爆70周年的独特性之一，是这场周年纪念可能是最后一场有原爆幸存者参与的仪式。他们现在年事已高。 周年80、90周年的纪念，很难说还能看到他们。 长崎市长在致词时说："我们欢迎大家来长崎观光，亲眼看看原子弹造成的影响。"