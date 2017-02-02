阿拉木图大冬会为运动员准备了70万杯茶

哈通社阿斯塔纳--据新华社报道，依据国际大学生体育联合会相关要求，阿拉木图大冬会组委会除了为运动员提供种类丰富且美味的哈萨克斯坦美食和各种国际美食外，还专门准备了70万杯奶茶供与会人员饮用。

消息称，阿拉木图世界大学生冬季运动会是首届专门修建大运村的大冬会。在这个能容纳5000人入住的大运村里，组委会为运动员们准备了各个地区的美食。



餐厅负责人阿克梅诺娃说："这里有来自世界各地的美食，有牛排、通心粉、春卷、冬荫功汤等等。当然我们也会提供哈萨克风味，比如手拌羊肉等。"



阿克梅诺娃介绍说，国际大学生体育联合会要求运动员每天摄入的卡路里量为4000至4500卡，因此餐厅在设计菜品时也充分考虑了这一要求。



更为有意思的是，大冬会组委会还与当地一家公司签约，为参与大冬会的运动员、志愿者、裁判、教练等提供当地的奶茶。据了解，整个大冬会期间，将有70万杯奶茶会被送到大冬会的各个场馆。



这家签约公司的负责人说："哈萨克斯坦是世界上五个最喜爱喝茶的国家之一。茶在这里是最流行的饮料，也是我们国家的传统文化。我们希望能够与来自世界各地的朋友们一起分享喝茶的愉悦。在冰天雪地里比赛或者工作之后，再喝一杯热乎乎的奶茶，我想那种感受不比获得一枚金牌差。"