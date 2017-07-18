特朗普支持率创70年来总统支持率最低

哈通社/阿斯塔纳/7月18日 -- 美国广播公司和《华盛顿邮报》最新民调显示，美国总统特朗普的支持率为36%，降至70年以来美国总统支持率的最低位。

《华盛顿邮报》和美国广播公司当地时间16日公布了最新联合民调结果。



民调显示，特朗普的整体支持率从4月的42%下降到目前的36%。与此同时，他的不满意度却上升了5个百分点，达到58%。其中48%的人表示，他们对特朗普的表现强烈不满。在大选竞选期间，特朗普曾承诺要让美国成为全球舞台的更强大玩家，但民调发现48%的人认为美国实际上被削弱了。27%的人认为，美国的地位得到了提升。



在被问及特朗普的工作表现比前任历届总统更好还是更差时，50%的受访者认为更差，只有23%的人认为更好，24%的人表示差不多。



《华盛顿邮报》称，前总统克林顿和奥巴马的不满意度从未达到这种程度，而小布什在他的第二个任期到过这一水平。

此次民调是在7月10日至7月13日之间进行的，即在《纽约时报》披露特朗普的长子小特朗普和特朗普的竞选阵营的官员会见了自称掌握民主党总统候选人希拉里"黑材料"的俄罗斯律师等人之后进行的。63%的受访者认为小特朗普此举不恰当。



此外，60%的人相信俄罗斯干预了2016年美国大选，67%的人相信特朗普竞选阵营曾与俄罗斯勾结。



英国《金融时报》17日称，特朗普民意支持率下跌，原因是美国民众担忧美国的全球领导地位、共和党处理医疗改革的方式以及困扰白宫的"通俄门"丑闻。

特朗普当天发表推特称，这两家媒体的民调在大选时是最不准确的。不过近40%的支持率还不算坏。