消失70年的野生虎将重归哈萨克斯坦

哈通社/阿斯塔纳/9月8日 -- 8日，哈萨克斯坦政府同世界自然基金会（WWF）就野生虎种群恢复协议签署备忘录。2018年在伊犁-巴勒喀什周边地区将建野生动物自然保护区。

哈萨克斯坦政府副总理兼农业部部长阿斯哈尔•穆尔扎赫梅托夫与世界自然基金会全球总干事马可•兰博蒂尼出席签字仪式，并分别在备忘录上签字。



穆尔扎赫梅托夫表示，哈萨克斯坦坚持走绿色发展道路。很荣幸哈萨克斯坦能建造野生虎群保护区，并成为第一个实施这一重大项目的国家。此外，该项目框架下恢复伊犁-巴勒喀什周边地区生态环境也是值得关注的问题。



据了解，项目成功实施情况下，70年前濒临灭绝的虎种将在哈萨克斯坦回归自然。



兰博蒂尼表示，世界自然基金会对哈萨克斯坦落实野生虎种群恢复计划中表现出的领导作用和积极态度感到惊讶。这是哈萨克斯坦对维护野生虎种倡议作出了重大贡献。另外，也是对保护伊犁-巴勒喀什周边地区自然生态环境计划迈出的重要一步。



穆尔扎赫梅托夫还表示，今年8月，伊犁-巴勒喀什周边地区建造野生动物自然保护区计划得到了国家预算执行监督委员会的肯定，并于2018年1月开始实施。



值得一提的是，为进一步落实野生虎群回归自然计划，农业部将同世界自然基金会俄罗斯分会签署合作备忘录。



【编译：冰山 编辑：木合塔尔·木拉提】