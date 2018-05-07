哈通社/阿斯塔纳/5月7日 -- 据新华社消息，因美国总统确定的修改伊朗核协议最后期限即将来临，国际油价继续走高，纽约油价逼近70美元关口。

市场分析人士担忧，一旦美国对伊朗实施新的制裁，全球原油供应或将减少，进而推升国际油价。

根据美国能源信息署(EIA)公布的数据，截至4月27日的一周中，EIA原油库存增加621.8万桶，预期为增加84.05万桶。汽油库存增加117.1万桶，预期为减少48.39万桶。精炼油库存减少390万桶，预期为减少120.57万桶。

此外，产油大国俄罗斯能源部的数据显示，今年4月份，俄罗斯石油产量维持11个月高位，与3月持平，但连续第二个月高于石油输出国组织减产协议规定的配额。而当月欧佩克成员国原油产量继续下滑，主要原因是委内瑞拉原油产量持续减少。受政局动荡和经济危机冲击，该国原油产量已经从2016年初的近250万桶/日跌至目前的约150万桶/日。

截至当周最后一个交易日（4日），纽约商品交易所6月交货的轻质原油期货价格上涨1.29美元，涨幅为1.89%，以每桶69.72美元报收，7月交货的伦敦布伦特原油期货价格上涨1.25美元，收于每桶74.87美元，涨幅为1.70%。