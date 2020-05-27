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    哈萨克斯坦70%的新冠患者属于无症状感染者

    12:28, 27 五月 2020
    Photo: None
    哈通社/努尔苏丹/5月27日--哈萨克斯坦70%的新冠肺炎确诊患者为无症状患者。

    哈萨克斯坦卫生部长耶勒詹·比尔塔诺夫27日表示，确诊患者中，只有15~16%的患者有出现相关症状，70%左右的患者属于无症状感染者。当前，哈萨克斯坦卫生部与地方政府共同开展了新冠肺炎筛查检测工作。根据总统下达的工作指示，我们将单日筛查检测量提高到了2.5万次。起初，单日筛查检测量只有3000-4000次。截至目前，哈萨克斯坦共进行了71.1万次新冠肺炎检测，其中26万余次或40%为筛查检测。

    同时，部长指出，部分患者是通过对大型企业、医疗机构和公共组织进行筛查检测确诊的。

    比尔塔诺夫表示，这个问题非常重要。当然，大部分无症状感染者认为自己并未出现相关症状，无需被隔离。但无症状感染者也有一定的传染风险。根据世卫组织的建议和其他研究报告，无症状感染者也必须要接受隔离观察。

    卫生部长表示，部分国家不把无症状感染者纳入官方统计。

    “我们认为这是不对的，哈萨克斯坦会统计所有感染者。隔离所有感染者才有可能停止疫情的传播。”他说。

    【编译：阿依波塔】


    标签:
    医疗卫生 黄金储备 新型冠状病毒
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