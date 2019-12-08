哈各航空公司前十月输送旅客710万人次

哈通社/努尔苏丹/12月8日 – 哈萨克斯坦民航委员会7日发布消息称，2019年1~10月，哈萨克斯坦各航空公司累计输送旅客达710万人次。

这一数据较2018年同期增长6%。

2018年1~10月哈各航空公司累计输送旅客人数为670万人次。

今年1~10月，哈境内各机场累计为1480万人次旅客提供各类服务，较2018年同期增长9%。这一数据在2018年1~10月为1360万人次。

民航委员会表示，最近7年间，哈萨克斯坦民航业国际旅客人数增长了45倍。

2019年1~10月，哈过境旅客人数为85.2万人次，较2018年增长11%。2018年这一数据为76.5万人。

预计至2019年年底，哈过境旅客人数将突破100万人次。

截至目前，哈萨克斯坦共有9家本国航空公司已成功通过EASA的授权，并有权执飞至欧洲的航线。这些企业包括：阿斯塔纳航空、Prime Aviation、KazAirJet、SCAT、Ak、Comlux-KZ、JetAirlines、FlyJet.kz、Euro-AsiaAir和 Sigma。

【编译：木合塔尔·木拉提】