阿拉木图市举行纪念卫国战争胜利71周年纪念活动（照片）

哈通社阿拉木图5月9日电（阿伊博塔•加帕尔别尔艮）5月9日，在倾盆大雨当中，阿拉木图市在潘菲洛夫28勇士公园举行纪念卫国战争胜利71周年活动。

阿拉木图市长包尔詹•拜别克出席纪念活动并发表讲话，向所有功勋老兵致敬，并向全体市民致以节日问候。

包尔詹•拜别克在讲话中表示，卫国战争中，哈萨克斯坦人民表现出了极大地勇气与毅力，为反法西斯战争的最终胜利做出了不可磨灭的贡献。

"卫国战争的伟大胜利，是我们的先辈用鲜血和汗水铸就的。英勇无畏的先辈们，为我们这些后人留下了宝贵的精神财富，这一切都值得我们传承和发扬下去。"包尔詹•拜别克说。

随后，现场奏响哈萨克斯坦共和国国歌，现场市民随后纷纷向28勇士纪念碑敬献献花和花圈。

纪念仪式之后，由已经去世的功勋老兵后人们组成的"不朽军团"游行队列，高举先烈们的照片，按照这些老兵们生前的军团序列，组成了不同的方阵，沿城市主要干道举行了节日游行活动，纪念卫国战胜胜利71周年，缅怀先烈。

参加活动的一名功勋老兵表示，所有人都应该铭记战争的惨烈，并珍惜当前来之不易的宝贵和平。（编译：塔尔）

































