72岁霍金接受”冰桶挑战“3子女代其挨水浇

哈通社阿斯塔纳电，据欧洲时报网援引BBC报道，英国科学家史蒂芬•霍金是世界上最著名的运动神经元病患者(MNDA)，他也成为接受"冰桶挑战"的最新一位名人。不过，霍金教授的子女代父亲接受冰水浇头。

72岁的霍金在他的视频中情绪激动地呼吁每一个人都来支持慈善组织"运动神经元病协会"。但由于去年患过肺炎，霍金教授的子女代父亲接受冰水浇头。在YouTube上的视频显示，当三位朋友将冰水浇到霍金三个子女的头上时，他们大笑大叫。 在视频讲话中，霍金教授说："我敦促人们向运动神经元病协会捐款，以期根除这个可怕的疾病。" 霍金接着提名剑桥大学名誉校长Sainsbury勋爵、剑桥大学校长Borysiewicz爵士和伦敦科学博物馆馆长Blatchford接受冰桶挑战。 到目前，只有剑桥大学校长接受了挑战，他挨浇的视频已经上网。 霍金教授21岁时被确诊患上运动神经元病，当时医生预言他至多能再活两年。但是，霍金却以他对宇宙起源等理论的贡献享誉世界。 冰桶挑战最初是为美国的运动神经元病慈善机构"ALS基金会"筹款，随即在网络上走红，许多名人把自己冰水浇头的录像上传网上。迄今，美国的ALS基金会筹得了9400万美元，英国的运动神经元病协会筹得了200万英镑。