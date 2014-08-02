巴以72小时停火终止 一以色列士兵被俘

哈通社阿斯塔纳8月2日电，据新京报报道，在联合国提出的72小时人道主义停火生效后，巴以1日再次在加沙地带发生交火，造成至少35名巴勒斯坦人死亡。以色列军方发言人当天在一份声明中说，一名以军士兵可能被加沙地带武装人员"绑架"。

巴以就再度交火互相指责 加沙地带巴勒斯坦卫生部门1日证实，至少35名巴勒斯坦人当天在以军对加沙地带南部拉法地区的袭击中丧生，另有100多人受伤。巴武装派别随后宣布，72小时人道主义停火终止。 巴卫生部门称，在联合国提出的72小时人道主义停火生效仅2小时后，以军向加沙地带南部的拉法地区开炮，击中多栋建筑物。由于不少逃离家园的巴勒斯坦难民趁停火查看房屋，袭击造成重大伤亡，预计伤亡人数还将攀升。 巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）方面指责以色列撕毁停火协议，承认当天向以色列境内发射了多枚火箭弹，称巴武装人员的做法是在自卫。 按以色列说法，停火开始约90分钟后，巴勒斯坦武装人员从拉法的隐秘地道发动突袭，一名武装人员引爆炸弹背心。以军当天宣布停火终止，全面恢复在加沙地带的军事行动。 以方称"绑架"违反停火行动 军方发言人莱纳在当天的新闻发布会上说，一名士兵在交火后失踪。"初步情况显示，恐怖分子在违反停火的行动中劫持了一名士兵。"以军已派出空军、陆军和情报人员进行搜寻和调查。 以色列军方晚些时候公布，失踪士兵为23岁的少尉哈达尔•戈尔丁。此外，另有两名以军士兵在当天的行动中死亡。