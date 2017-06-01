斯洛伐克外交部长莱恰克当选第72届联合国大会主席

哈通社阿斯塔纳 -- 据联合国新闻处消息，5月31日，斯洛伐克外长兼欧洲事务部长米罗斯拉夫·莱恰克被当选第72届联合国大会主席。莱恰克将于今年9月新一届联大开幕时上任。

莱恰克当选后在联大上发表讲话表示，他在新一届联大任期内将在"以人为本"、预防冲突、移徙、可持续发展和气候变化、人权和倡导国与国平等方面倾注更大心力。



莱恰克表示，非常高兴能够当选第72届联合国大会主席。能够获得大家的信任、在下一届联大中为大家服务是他的最大荣幸。自己将在任期内遵循多边主义精神，积极推进包括可持续发展和安理会改革等联大各项重要议程。他一生都在从事外交工作，以满腔热情致力服务于他的国家斯洛伐克和国际社会，在这一过程中他树立的信条是：诚信、尊严、规则、对话和寻求妥协。在他的职业生涯中，有幸同在坐的许多人相遇，今天能够赢得大家的信任无论从专业角度、还是个人而言都让他承担了特殊的责任。



古特雷斯秘书长在选举后向联大全会表示，他同莱恰克一样都坚信：加强联合国是对实现世界和平、发展、平等和正义普遍愿望的最好投资。他将在新一届联大中与莱恰克相互协作，为了实现一个更加美好的未来而共同做出努力。



莱恰克毕业于莫斯科国立国际关系学院，于1988年进入捷克斯洛伐克外交部系统工作。1992 年捷克斯洛伐克解体后，他在斯洛伐克驻莫斯科大使馆担任大使助理。1994 年，他被任命为斯洛伐克驻日本大使，成为斯洛伐克有史以来最年轻的驻外机构馆长。2001 年，他被任命为斯洛伐克驻南斯拉夫联盟共和国、阿尔巴尼亚及前南斯拉夫马其顿共和国大使。从2009年开始，他曾三次担任斯洛伐克外长。



莱恰克掌握英语、俄语、德语、斯拉夫语及保加利亚语和法语。