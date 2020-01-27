哈萨克斯坦暂停对华72小时过境免签制度 必要时将撤离滞留武汉的哈国公民

哈通社/努尔苏丹/1月27日 – 哈萨克斯坦政府总理阿斯哈尔·马明26日召开会议，会议旨在商讨通过预防和保障措施，确保在中国境内出现的新型冠状病毒感染的肺炎疫情不进入哈萨克斯坦国境。

卫生部部长耶勒詹•比尔塔诺夫、工业和基础设施发展部部长贝布特·阿塔穆库洛夫、文化和体育部部长阿克托特·拉伊穆库洛娃、外交部第一副部长沙赫拉特·努雷舍夫、哈萨克斯坦首席卫生医师詹达尔别克•别克欣、哈萨克斯坦国家安全委员会边防局局长达尔汗•迪勒马诺夫，以及阿拉木图和东哈州州长出席会议，并就相关工作的开展情况进行了汇报。

阿斯哈尔·马明在会上强调指出，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫已经向政府下达了做好防止中国发生的新型冠状病毒疫情在哈萨克斯坦境内扩散的工作指示。

根据会议结果，政府总理要求各部门做好以下工作：

1.强化边境过境点、跨境航空工具、车辆、旅客列车的卫生检疫和人员检查工作；

2.对所有从中国入境的人员根据其居住地址进行医疗观察；

3.保障医疗救助组织的人员物资储备，以便于在流行病突发状况下及时为国民提供医疗服务；

4.暂停赴华公务行程，以及建议取消公民个人目的或旅游目的前往中国地区的计划；

5.暂时停止实行针对中国公民的72小时过境免签政策；

6.暂时关闭哈中霍尔果斯国际边境合作中心哈萨克斯坦一侧区域；

7.加强对中国境内哈萨克斯坦公民的领事保障及其他服务；

8.为防止疫情扩散，国家各机构应采取措施，与中国以及其他利益相关国家的国家机构开展相应的合作；

9.在必要时，将采取措施撤离仍滞留在中国武汉市的哈萨克斯坦留学生及其他公民；

10,.组建由副总理别尔德别克·萨帕尔巴耶夫领导的部门间委员会，并由该委员会制定针对新型冠状病毒疫情的防疫计划方案。

【编译：木合塔尔·木拉提】