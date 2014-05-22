日本京都大学撤731部队展示板

哈新社阿斯塔纳讯，据文汇网消息，今年2月开馆的京都大学医学部资料馆中，关于二战期间开发细菌武器731部队的2块说明展示板，在开馆后不久就被拆除了。资料馆的负责人称是正常替换展览内容。但日本医学界人士质疑，这种行为是在隐瞒医生的战争责任。

据中国网援引日本《每日新闻》报道，资料馆的负责人透露，被拆除的展示板引述的是《京都大学医学部病理学教室百年史》原文，主要介绍出身于京都大学石井四郎等人创办731部队过程等内容。 资料馆的负责人还表示，2月就把展示板撤掉了，只是正常替换展品，并无隐瞒任何事实的意图。但实际上，其它展览物几乎都没有被更换。 长期从事「思考医生战争责任运动」的垣田表示，撤掉展板的来龙去脉非常不透明，怀疑有隐瞒事实的意图。 731部队是二战期间侵华日军关东防疫给水部，对外称石井部队，又有石井绝密机关之称，全名为日本关东军驻满洲第731防疫给水部队。731部队罪证遗址位于哈尔滨市平房区。该单位在二战期间由日本侵略者石井四郎所领导。731部队也是在抗日战争和第二次世界大战期间，日本法西斯于日本以外领土从事生物战细菌战研究和人体试验相关研究的秘密军事医疗部队的代称，是日本法西斯侵略东北阴谋发动细菌战争期间（从1931年到第二次世界大战结束的1945年）屠杀中国人民的主要罪证之一。