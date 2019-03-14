波音公司再发声明：支持暂时停飞737MAX飞机

哈通社/阿斯塔纳/3月14日 -- 据外媒报道，当地时间13日，美国飞机制造商波音公司再度发表声明称，支持暂时停飞波音737MAX的行动，但该公司仍认为该型号飞机能够保障飞行安全。

声明中提到，"出于高度严谨的态度，并且为了打消对该型飞机安全性的疑虑，波音已决定向FAA建议暂时停飞全部371架737 MAX飞机。"

同时，波音公司总裁兼首席执行官丹尼斯•米伦伯格在声明中称，"我们代表整个波音团队，向在两起悲剧事故中丧生的家庭和其亲属表示最深切的哀悼。"

稍早前，美国加入了欧洲、中国等国家和地区之列，总统特朗普下令停飞波音737MAX飞机，因为埃塞俄比亚航空一架飞机坠毁导致157人丧生后出现安全忧虑。

美国联邦航空管理局(FAA)随即宣布停飞。据悉，这是FAA在六年内第二次停飞波音飞机，此前在2013年因电池起火问题停飞了波音787梦幻客机。

"FAA做出的这个决定，是基于今日对搜集的数据以及事故现场发现的新证据进行的分析，"FAA在声明中称，之前不久美国总统特朗普宣布将停飞该机型。

"这些证据，加上FAA今早最新得到经过整理的卫星数据，让我们做出了这个决定。"

此外，德国负责调查空难的联邦机构称，不会对埃航受损的黑匣子进行分析。这令空难调查的进程存在不确定性。FAA表示，黑匣子13日稍晚送往法国。



哈萨克斯坦民航委员会也已经宣布3月13日起停飞国内唯一一架波音737 MAX机型客机。