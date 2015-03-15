74岁印度修女在修道院学校洗劫中遭轮奸

哈通社阿斯塔纳3月15日电,据BBC报道,印度警方正在搜寻六名早前在西孟加拉邦轮奸一名老年修女的男子。

这六名男子于周六早晨洗劫了西孟加拉邦城市拉纳加特。在进入修道院前，他们还窃取了修道院学校（上图所示）的财物。 目前，这名74岁的受害者正在医院恢复中。事件发生后，国际舆论哗然。 袭击目标 基督教团体近期在印度首都德里举行了多次抗议。这些团体说，他们正在成为袭击的目标，并且要求当局对他们加强保护。 加尔各答大主教Thomas d'Souza在接受BBC记者采访时说，这六名袭击者的脸可以从修道院学校的安保录像中辨认出。这所学校已经运行了十九年。 据悉，这六名男子先是洗劫了学校校长办公室和教室，然后进入修道院进行袭击。"当时只有三名修女在，"他说。 窃取财物 他还透露，其中一名修女遭严重侵犯，另两名修女和一名安保均被绑在了椅子上。同时，这些男子还从学校窃取了财物，破坏了教堂，并闯入礼拜堂拿走了做弥撒时使用的圣器。 西孟加拉首席部长玛玛塔•班纳吉(Mamata Banerjee)也谴责了这一事件。 近期，印度连续不断的轮奸事件引起了国际舆论的关注。这起事件发生的背景尚不为人知，但印度其他地方的基督教团体多次表示他们正逐渐成为袭击目标。