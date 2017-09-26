中国外交部：74个国家和国际组织签一带一路合作文件

哈通社/阿斯塔纳/9月26日 -- 据人民网消息，中国外交部发言人陆慷25日在例行记者会上回答记者提问时表示，已有74个国家和国际组织与中方签署了"一带一路"合作文件。

陆慷称，当地时间9月22日，外交部长王毅和联合国秘书长古特雷斯共同出席了在纽约联合国总部举行的《中华人民共和国外交部和联合国经济和社会事务部关于"一带一路"倡议的谅解备忘录》签署仪式。



陆慷指出，迄今为止，已经有74个国家和国际组织与中方签署了"一带一路"合作文件。这表明了"一带一路"合作倡议自提出以来在国际上得到越来越多积极响应和广泛的支持。



“我还想特别指出，"一带一路"是重要的国际公共产品，是中国同有关国家进行合作的重要平台，是开放、包容的发展平台。这一倡议之所以能得到越来越多国际社会成员的支持和积极参与，是因为在"一带一路"建设过程中，中方始终坚持"共商、共建、共享"的理念，始终致力于同沿线国家一道，推动构建公正、合理、透明的国际经贸投资规则体系。相信"一带一路"合作必将为地区乃至世界经济增长注入新的动力，也有助于世界各国实现共同发展、共同繁荣。”他说。



【编辑：小穆】