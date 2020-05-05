反法西斯胜利75周年 哈国将为二战功勋老兵发放总额76亿坚戈奖金

哈通社/努尔苏丹/5月5日 – 今年是世界反法西斯胜利75周年。

据哈萨克斯坦劳动和社会保障部消息，今年哈萨克斯坦政府将为哈萨克斯坦卫国战争功勋老兵，以及其他曾经在各行各业中为反法西斯战场贡献力量的功勋人士，发放总额近76亿坚戈的一次性奖励金。

劳动和社会保障部公布的信息称，今年有资格获得相关奖金的人士包括：

376名卫国战争参战老兵和相同资质人士；109040名卫国战争后勤保障功勋人员；87名列宁格勒围城战期间在当地的人员；289名未成年时期被关押在集中营、犹太隔离区和其他设施中的幸存者；15名卫国战争阵亡（失踪）军人、游击队和其他人员的遗孀；4866名已经去世的卫国战争功勋老兵的遗孀。

劳动和社会保障部要求各地执行机关确保相关奖励金发放到位。

此外，还将为这些人员提供惯例的胜利日食品包等。

值得一提的是，今年共和国预算例行提供的养老金和补助金标准也有提升。现行每月平均标准为：

-二战参战人员——164542坚戈；

-二战伤残老兵——169762坚戈；

-二战参战人员同等资质者——156000坚戈；

-二战伤残老兵同等资质者——109427坚戈；

-二战期间后勤战线功勋人员——107577坚戈；

5月4日哈萨克斯塔参议院审议通过了《功勋军人法》法案。根据该法案，将有1万余人首次能够因在其他国家参与的军事行动而获得功勋军人身份。

这一法案与为保卫独联体边境区域而在塔吉克斯坦和阿富汗边境、卡拉巴赫冲突地区、伊拉克维和行动以及其他地区执行过军事任务的军人有关。

此外，法案还将加强对国家法律为退伍军人提供的所有福利和保障的质量的审查。

【编译：木合塔尔·木拉提】



