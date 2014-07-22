好莱坞收入最高男演员榜：小唐尼7500万美元居首

哈通社阿斯塔纳7月22日电，据财经网报道，好莱坞推出电影的原则大可总结为"多、快、省、赚"，"省"就是节约成本；"赚"自然就是票房好，收入高；因此，一个演员的价值，某种程度上就体现在他有多"无可替代"，叫价再高，剧组也"非他不可"。无疑，小罗伯特•唐尼就是这样的一名演员。

福布斯昨日公布"好莱坞收入最高十大男演员"名单，小罗伯特.唐尼以7500万美金的成绩蝉联第一。他因出演《钢铁侠》系列，疯狂吸金，成为时下最炙手可热的男演员之一。

另外，这张榜单上不少超能力英雄榜上有名--雷神克里斯•海姆斯沃斯首次入榜，收入3700万美金，位列第五；前任蝙蝠侠克里斯蒂安•贝尔和现任本•阿弗莱克也强势入榜。就连第三名的当红小生布拉德利•库珀，也要"变声"超人--会为电影《银河护卫队》配音。榜单上还有老牌男演员莱昂纳多•迪卡普里奥、连姆•尼森、巨石强森、威尔•史密斯和《变形金刚4》的"超级老爸"马克•沃尔伯格。

以下排名来自福布斯榜单数据，统计时间为去年6月到今年6月。 1. 小罗伯特•唐尼 - 7500万美金 2. 道恩•强森 - 5200万美金 3. 布拉德利•库珀 - 4600万美金 4. 莱昂纳多•迪卡普里奥 - 3900万美金 5. 克里斯•海姆斯沃斯- 3700万美金 6. 连姆•尼森 - 3600万美金 7. 本•阿弗莱克 - 3500万美金 8. 克里斯蒂安•贝尔 - 3500万美金 9. 威尔•史密斯 - 3200万美金 10. 马克•沃尔伯格 - 3200万美金