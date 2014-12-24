世卫：埃博拉死亡人数达7518人

哈通社阿斯塔纳电，界卫生组织周一公布埃博垃最新疫情统计，西非三个疫情最严重的国家死亡人数已经上升至7518人，比三天前又增加了140人。

据路透社报道，西非三个疫情最严重的国家几内亚、利比亚和塞拉利昂，目前共确诊19,340个病例，其中塞拉利昂确诊病例最多为8,939例，几内亚和利比亚分别确诊7,830例和2,571例。统计资料显示塞拉利昂至今有2,556人死亡，远远少于利比亚的死亡人数3,376人，令专家质疑其首都自由城（Freetown）的统计有疏漏。

据《纽约时报》报导，刚从西非埃博垃重灾区访视回来的美国疾病预防和控制中心（CDC）主管弗里登博士在12月22日的新闻发佈会上表示，对抑制埃博拉疫情抱以希望，但也瞭解现实的情况，这是一场长期而艰巨的战役。



弗里登博士对西非目前的情况一则以喜，一则以忧。忧的是，几内亚首都柯那克里最近没有足够的病床供应所有的患者，许多埃博拉感染者只能住在村落里，从而导致疫情呈几何级数传播。

Donka医院是柯那克里规模最大的医院，但却发生一名护士未戴防护手套给患者静脉注射而染病。弗里登博士表示，埃博拉疫情已经传播数月，医护人员竟然不知道要採取防护措施，这着实让人感到惊讶，柯那克里正处于危险之中。

赛拉利昂的情况也不乐观。首都自由城的康诺特医院，多位医护人员染病死亡。现在医院大部分关闭，每天至少有10人死在医院附近的村落里，有时在医院入口处也能发现死者。

此外，弗里登博士也提到从埃博拉重灾区传来的一些好消息。例如，法国红十字会在几内亚一处偏远地区修建了一所医疗中心，为病患提供良好的治疗，有些患者因而存活下来。而几个月前，弗里登走访过那里时，那里没有任何医疗中心，当地人甚至抗拒就医。



塞拉利昂政府上周推出了一项重大政策遏制疫情，这对和其他西非国家一样普遍存在贫穷和公共卫生基础设施脆弱的塞拉利昂来说是一大进步。另外，几内亚总理阿尔法‧孔戴也对弗里登说，几内亚政府正尽力为首都地区提供更多的医疗设备。