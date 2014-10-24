纳扎尔巴耶夫致信祝贺江布尔州成立75周年

哈通社塔拉兹10月24日电，今天，10月24日是江布尔州成立75周年纪念日。哈萨克斯坦总统纳扎尔巴耶夫今天致信江布尔州人民，向江布尔州人民表示热烈的祝贺，向为江布尔州经济建设和社会发展付出心血和汗水的江布尔州人民表示诚挚问候。

纳扎尔巴耶夫在贺信中指出，俗话说，一方水土养一方人民，历史悠久、底蕴深厚、文化灿烂的江布尔大地，哺育了勤劳智慧的江布尔人民。

江布尔自建州尤其是哈萨克斯坦获得独立以来，经济社会发展取得长足进步，全州面貌发生了翻天覆地的变化。基础设施、招商引资、大型工程建设领域成就尤为显著，民众的物质文化生活不断得到改善，江布尔人取得的成绩是有目共睹的，我们对江布尔州的未来发展更给予厚望。

纳扎尔巴耶夫指出，在加速工业创新发展国家规划框架下，江布尔州正在实施41个大型项目，其中29个已投入使用，目前江布尔州有许多企业，它们所生产的商品我国以前还从未生产，这使我们对江布尔州的未来充满信心和希望。关税同盟的有利政策和"西欧－中国西部"交通走廊的建成必将有力地促进江布尔州经济的发展和民众生活的进一步改善。同时全国人民也坚信，江布尔州各族人民会继续为实现"哈萨克斯坦—2050发展战略"做出更大的贡献"。 1939年10月24日，哈萨克苏维埃政府做出决议将奥里叶阿塔州改名为江布尔州。每年的10月24日便成为江布尔州建州纪念日。（编译：林海）