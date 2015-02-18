国际奥委会评估团阿拉木图考察 民众支持率75%

哈通社阿斯塔纳2月18日电，据新华社消息，国际奥委会评估团17日与阿拉木图冬奥申委进行了一整天的闭门会谈。原定要与评估团会面的阿拉木图冬奥申委主席、哈萨克斯坦总理马西莫夫因故未能出席。

根据原来的安排，马西莫夫将代表哈萨克斯坦政府向国际奥委会评估团承诺支持阿拉木图申办奥运会，但最终他未能参加会谈。其代表政府表态的重任也落到阿拉木图副市长阿曼扎罗娃的肩上。

阿拉木图冬奥申委副主席安德烈•克柳科夫在当晚的例行新闻通气会上解释说："他（马西莫夫）人在阿斯塔纳，没能赶过来参加这次会谈。" 根据国际奥委会的规定，接下来阿拉木图和北京还有两次向国际奥委会委员们推介自己的机会，一次是今年6月在瑞士洛桑举行的候选城市陈述大会，另一次就是今年7月31日在吉隆坡举行的国际奥委会第128次全会。克柳科夫表示，马西莫夫应当会参加7月31日国际奥委会投票前的现场陈述。 据了解，评估团与阿拉木图奥申委当天会谈的主题包括残奥会、法律、安保、市场开发、医疗服务、财政、政府保障等，阿拉木图奥申委方面有多达30位陈述人发了言。克柳科夫称，虽然会谈时间很长，但非常成功。 克柳科夫在新闻通气会上还透露，国际奥委会委托第三方进行的最近一次民意调查显示，哈萨克斯坦国内对于阿拉木图申奥的民众支持率在75％至78％之间，明确表示反对申奥的人仅有大概10％。"（75％至78％）比我们去年自己调查得出的支持率还要高，这真令人鼓舞，"克柳科夫说。 国际奥委会评估团对阿拉木图的考察将于18日结束。3月24日至28日，评估团还将赴北京考察。随后评估团将根据对这两个城市的考察情况完成一份评估报告，作为国际奥委会委员投票确定2022年冬奥会举办城市的重要依据。（完）