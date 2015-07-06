一些国家领导人致电祝贺纳扎尔巴耶夫总统75岁生日

哈通社阿斯塔纳7月6日电 据总统府新闻局消息，纳扎尔巴耶夫总统生日来临之际（7月6日），多国领导人纷纷发来贺电，祝贺纳扎尔巴耶夫总统75岁生日。

亚美尼亚总统谢尔日•萨尔基相在贺电中表示，坚信亚美尼亚同哈萨克斯坦各领域互利合作和在各类国际组织框架下的友好关系将得到进一步提升。他祝福纳扎尔巴耶夫总统身体健康，事业顺利。 *** 乌克兰总统彼得•波罗申科在贺电中强调，哈萨克斯坦自独立以来取得的骄人成绩，与纳扎尔巴耶夫总统卓越的领导力和长远的政治眼光不可分割。"我坚信，基于两国和两国人民的利益，乌克兰同哈萨克斯坦之间的传统友谊必将不断加深。"他说。 波罗申科祝福纳扎尔巴耶夫身体健康，取得更大成就造福哈萨克斯坦人民。 *** 日本首相安倍晋三发来贺电，祝贺纳扎尔巴耶夫总统生日快乐，并强调，在纳扎尔巴耶夫总统卓越领导下，哈萨克斯坦在国际舞台上正在发挥愈加重要的作用。 安倍晋三祝福纳扎尔巴耶夫身体健康、阖家幸福。 *** 摩纳哥亲王阿尔贝二世在贺电中表示，摩方愿同哈方继续为不断加深摩哈关系做出不懈努力。"米兰世博会哈萨克斯坦国家馆为我留下了深刻的印象，我十分期待能够参加阿斯塔纳世博会。"他说。 阿尔贝二世祝福纳扎尔巴耶夫身体健康、万事如意。 *** 阿曼苏丹卡布斯•本•赛义德•阿勒赛义德发来贺电，祝纳扎尔巴耶夫总统生日快乐、阖家幸福，并祝愿友好的哈萨克斯坦更加繁荣昌盛。（编译：塔尔）