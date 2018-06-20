阿特劳州二战烈士遗骸75年后终归故里

哈通社/阿特劳/6月20日 -- 二战烈士库斯潘哈利•波然巴耶夫出生于阿特劳州库曼哈兹乡，21岁时牺牲在大诺夫哥罗德的波然巴耶夫75年后终归故里。二战烈士的遗骸于今日抵达阿特劳市。

库斯班（库斯潘哈利）•波然巴耶夫1922年出生于古里耶夫州田吉兹乡（现为库曼哈兹乡），于1941年参加战争。



库斯潘哈利•波然巴耶夫于1942年在诺夫哥罗德州帕尔芬斯基县附近的战场上牺牲。二战烈士的遗骸由阿克托别市和雅罗斯拉夫州雷宾斯克市志愿者们组成的"为了勇气"搜寻小组在战场旧址找到。





据了解，战场旧址挖出多位士兵的遗骸，写有士兵姓名的物品为寻找工作起到了帮助。





阿特劳州副州长诺哈耶夫表示，阿特劳州共有4.2万名士兵参加二战，其中上千人牺牲在战场上。烈士波然巴耶夫的遗骸在75年后重归故里。向战争中牺牲的烈士们鞠躬致敬。





据悉，二战烈士遇害处还找到了刻有士兵名字和出生日期的餐具。





值得一提的是，今日举行的纪念活动吸引地区领导层、卫国战争功勋士兵和劳动者以及青年代表参与。烈士遗骸安葬仪式在其出生地库尔曼哈兹乡举行。



【编译：木合塔尔·木拉提】