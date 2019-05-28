哈萨克斯坦代表团出席联合国亚太经社会第75届年会

哈通社/曼谷/5月28日 -- 据外交部消息，主题为"增强人民能力，确保包容性和平等"的联合国亚洲及太平洋经济社会委员会（亚太经社会）第75届年会部长级会议5月27-28日在泰国曼谷举行，哈萨克斯坦外交部第一副部长穆合塔尔·特列吾别尔德率团出席。

消息称，第一副外长在年会部长级会议上就哈萨克斯坦当前发展情况和哈萨克斯坦首任总统努尔苏丹·纳扎尔巴耶夫提出的倡议，以及我国在实现可持续发展目标方面取得的进展进行了介绍。此外，特列吾别尔德还就哈萨克斯坦过境运输潜力发展情况，以及哈萨克斯坦"光明大道"基础设施建设规划和中国"一带一路"倡议对接成果进行了通报。



第一副外长还就阿斯塔纳国际金融中心、绿色技术和投资项目国际发展中心、公共服务领域区域枢纽和联合国中亚经济体特别方案工作进展，以及在阿拉木图成立联合国可持续发展区域间中心等问题进行了演讲。

年会框架下，哈萨克斯坦驻泰国大使馆同中国代表团和亚太经社会联合举行了关于"一带一路"和《2030年可持续发展议程》的辅助活动。哈萨克斯坦驻泰国大使拉吾善•叶斯波拉托娃在会上分享了哈萨克斯坦在基础设施发展领域经验，并指出了哈萨克斯坦在落实新丝绸之路理念中的重要作用。



年会框架下，哈萨克斯坦第一副外长同联合国副秘书长兼联合国亚太经社会（ESCAP）执行秘书阿尔米达·阿里沙赫巴纳和中国外交部长助理张军举行了会晤。

【编译：小穆】