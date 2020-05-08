托卡耶夫总统向全体哈萨克斯坦人民致以胜利75周年祝贺

哈通社/努尔苏丹/5月8日 – 哈萨克斯坦总统哈斯穆卓玛尔特·托卡耶夫向全体哈萨克斯坦人民，就反法西斯战争胜利75周年致以祝贺。

以下为总统胜利日贺词全文：





尊敬的同胞们！

我向所有人致以伟大卫国战争胜利75周年的诚挚祝贺！

庆祝这个节日，是为了让我们铭记那些从残暴的敌人手中保卫家园的先辈们不灭的英勇事迹。

在艰难的时期，哈萨克斯坦人展现了英雄气概与无畏精神。120万人奔赴战场，超过半数英勇捐躯。

塔勒哈特·比格勒迪诺夫、谢尔盖·卢甘斯基、利奥尼德·比叶达、阿丽亚·莫勒达古洛娃、曼乔克·玛梅托娃、伊万·帕伏洛夫、包尔詹·莫穆舍吾勒、萨赫达特·努尔马哈木别托夫、马利克·哈比杜林、黑瓦兹·多斯帕诺娃、拉赫姆詹·霍什卡尔巴耶夫以及其他英雄们的名字，将被我们永远铭记在心。

战争年代，在迁入哈萨克斯坦的上百个工业和加工业企业当中，有成千上万的哈萨克斯坦参与了劳动生产，为伟大胜利的早日到来贡献了自己的力量。战场上射出的十颗子弹中，由九颗是用哈萨克斯坦生产的金属制成的。哈萨克斯坦农民为了向前线的战士们提供充足的食物，付出了辛勤的劳作。

在英勇无畏的先烈面前，我们这些后人永远心怀感激，因为今天的和平生活和充满希望的未来，是他们以无畏的勇气、毅力、牺牲以及爱国主义精神为我们争取到的。

虽然今年的节日面临着特殊的时期，但任何一位功勋老兵都不会被我们忽视。

我祝愿每一位功勋老兵身体健康幸福长寿！

祝愿我们的国家永享和平与安宁！

【编译：木合塔尔·木拉提】