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    纪念二战结束75周年 联合国秘书长呼吁全球团结抗疫共建和平未来

    13:25, 09 五月 2020
    Photo: None
    哈通社/纽约/5月9日 -- 据联合国新闻报道，5月8日和9日为联合国大会确立的«缅怀第二次世界大战的所有死难者的悼念与和解的时刻»。联合国秘书长古特雷斯为此发表致辞，在缅怀二战的数百万丧生者的同时，呼吁全球牢记历史经验教训，共同抗疫，并建设一个和平、安全和有尊严的未来。

    古特雷斯对战争中数百万丧生者所做出的牺牲表示悼念。他表示，我们绝不能忘记纳粹实施的大屠杀和其他骇人听闻的严重罪行。

    他指出，1945年5月消灭法西斯主义和法西斯暴政的胜利标志着一个新时代的开始。他强调，国际团结和我们的共同人性赢得赞誉，由此催生了联合国及其欲免后世再遭战祸的神圣使命。

    他指出，当今世界仍饱受冲突影响。即使在当前2019冠状病毒病危机期间，我们仍看到有人再次竭力分裂人民和散布仇恨。

    他表示，值此二战结束七十五周年之际，人们一定要牢记1945年的经验教训，共同努力结束当前这场大流行病疫情，为全体人民建设一个和平、安全和有尊严的未来。

    联合国大会在2004年11月22日通过的第59/26号决议中宣布，将5月8日和9日设立为«缅怀第二次世界大战的所有死难者的悼念与和解的时刻»。

    该决议表示，在意识到各会员国可能有不同的胜利日、解放日和纪念日的同时，联大仍邀请所有会员国、联合国系统各组织、非政府组织和个人每年在上述两天或其中一天举办活动，以适当方式向第二次世界大战的所有死难者致意。

    【编辑：木合塔尔·木拉提】


    标签:
    国际 联合国 卫国战争 胜利日 黄金储备
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