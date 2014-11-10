英国一监狱76名犯人越狱，57人有可能已彻底消声匿迹

哈通社阿斯塔纳电，据彭博社援引《每日邮报》11月9日报道，包括杀人凶手、强奸犯、持枪犯、和走私者在内的76名犯人已经从监狱里面逃出。

自2004年这些断断续续地在低戒备监狱的越狱事件发生以来，官方机构首次公布这些越狱出去的重刑犯的完整名单。

其中超过57人已经成功避开了执法机构4年的追捕，有可能已经彻底消声匿迹，难以再抓捕归案。

司法部长已经授权媒体曝光其中51位亡命之徒的信息。但是，出于某种特殊原因，另外25名越狱犯人的姓名在受害者、警方以及假释官的联合要求下依旧保持保密，没有公开。

在这份公开的名单上，有过失杀人犯、一级谋杀犯、强奸犯、纵火犯、两名从事非法移民的蛇头，还包括15名毒贩和吸毒者，9个抢劫犯和4个违反枪支管理条例的犯人。这伙犯人中，有人在监狱里的服刑期还未满21天。

经过保守党国会议员菲利普戴维斯的施压，这起越狱事件终于得以见报，犯人名单才得以曝光。

这起越狱事件的人数规模之大实属罕见，但是相比起来更大的危险还存在与那些仍未被曝光的犯人的名单中。戴维斯议员表示："那些（未曝光的犯人）都是极度危险的人物。公众有权利知道这些人的身份。没有任何借口可以将他们的名字隐藏起来，不管这一切让相关部门有多么难堪。"

那些没曝光的犯人中有两名故意杀人犯和一名强奸犯。据保守党的消息来源指出，有超过三分之二的犯人在目前的执政党上台之前就已经逃离监狱了。

在今年的早些时候，司法局曾断然拒绝公开18名在2010年5月至2013年3月越狱的犯人名单。

基于信息自由法的保护，部分媒体已经开始刊登被隐藏的越狱犯的信息，他们认为这样做更有利于将犯人早日抓获。

但是相关部门却表示，媒体这种做法有违法律，这会给相关部门日后的工作造成影响。

目前已有一些犯人被抓捕归案。迈克尔•惠特利，这位在肯特的斯坦福山监狱服刑的犯人在放风的时候逃狱离开。几周后，他在试图袭击位于森伯里的一所住房协会时被警方抓获。目前已经被送回监狱服刑。

陆陆续续有其他的越狱犯被逮捕归案，其中就有一级谋杀犯阿诺德•皮克林，还有数位曾近在斯卡泊勒引发血案的暴力持刀抢劫犯。

安德鲁赛鲁斯，监狱部门的负责人表示："在警方的配合下，过去10年以来发生的越狱事件的案犯正在面临全面的追捕。监狱是给犯人们从新改过的地方，但这个暴力机器决不能成为威胁人民安全的隐患。"