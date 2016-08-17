涉案76亿美元 中国最大金融诈骗案即将进入庭审阶段

哈通社阿斯塔纳8月17日电 被指非法集资76亿美元的内地最大规模网络借贷弊案--e租宝一案目前有了新的进展。

据中国国际广播电台消息，日前，中国检方正式以集资诈骗、非法吸收公众存款等罪名，向e租宝实际控制人、钰诚国际控股董事长丁宁及总裁张敏等26人提起公诉，北京市检察院第一分院已经受理此案。



据了解，这一涉及中国31省市区90万名投资者的案件，源于2014年2月，钰诚国际收购e租宝后，以"网络金融"为名，以高利息、虚构租赁项目等手法，吸引民众投资，吸收资金总额高达500亿人民币，相当于76亿美元。



不过，有关方面在案发后的调查中发现，e租宝吸收的存款后并没有用来投资，而只是用来偿还旧债，以及满足多名女性高管的奢侈生活，包括在海外买楼、粉钻戒指、多辆豪车等。



此次被起诉人员，多在今年2月该公司崩盘时便已经被警方逮捕。



案发后，e租宝被称为"彻头彻尾的庞氏骗局"，而在警方调查过程中，该公司员工曾试图销毁大量与案件相关的证据。



据信，这些员工将1200多册证据装入80多个尼龙袋，并埋在了6米深的地底。（编译：木合塔尔·木拉提）