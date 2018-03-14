著名物理学家霍金逝世 享年76岁

哈通社/阿斯塔纳/3月14日 -- 据中新社报道，英国著名物理学家史蒂芬·霍金家人的发言人称，霍金去世，享年76岁。

霍金的子女露西，罗伯特和蒂姆在英国新闻社协会通讯社发表的声明中说："我们深爱的父亲今天去世了。"声明称，霍金是一位伟大的科学家，一个非凡的人，他的工作和成就的影响将会持续多年。

霍金1942年1月8日在英国牛津出生。霍金是天文学、理论物理学家，主要研究领域是宇宙论和黑洞，证明了广义相对论的奇性定理和黑洞面积定理，提出了黑洞蒸发理论和无边界的霍金宇宙模型，在统一20世纪物理学的两大基础理论--爱因斯坦创立的相对论和普朗克创立的量子力学方面走出了重要一步。

霍金被誉为是爱因斯坦之后最杰出理论物理学家。

霍金童年时学业成绩并不突出，但喜欢设计复杂的玩具。他于1959年在牛津取得自然科学一级荣誉学士学位，20岁往剑桥大学研究宇宙学。1963年，22岁的霍金被诊断为肌萎缩性侧索硬化症。医生当时认为，他只能存活2-3年。然而，医生的预测并不准确，霍金继续进行他的科研工作，结了两次婚，并育有三个孩子。

1985年，霍金因肺炎而渐丧失说话能力。他只能靠右眼的肌肉移动特制眼镜的按钮，操作发声器"讲话"。

1988年，霍金出版《时间简史》，解释宇宙、黑洞和大爆炸等天文物理学理论。《时间简史》被译成40余种文字，出版逾1000万册，但因书中内容极其艰涩，很多人买回家并不看，因此被戏称为"读不来的畅销书"。

即使全身瘫痪，霍金仍然积极生活：他从事科研，教书，做报告，借助电脑语音合成器与世界交流。他的故事被改编成电影，饰演霍金的英国男星艾迪•瑞德曼获得奥斯卡金像奖影帝。霍金还曾在美国喜剧《辛普森一家庭》和科幻影集《星际迷航记》中客串。