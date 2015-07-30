马来西亚称几乎确定留尼汪岛上的残骸来自波音777客机

哈通社阿斯塔纳7月30日电 据路透社消息，马来西亚运输部副部长周四称，"几乎确定"被冲上印度洋西侧法属留尼汪岛的飞机残骸来自一架波音777客机，加大了这是MH370残骸的可能性。

马航MH370波音777客机去年3月失联，机上共有239名乘客和机组人员。 波音777客机迄今发生过四起严重事故。其中只有马航370航班据信是在赤道以南坠毁。 法国航空事故调查处称，正在与马来西亚和澳大利亚当局合作检查周三发现的被冲上留尼汪岛的残骸，但做出结论还为时尚早。 据看到广泛传播的残骸图片的航空专家称，该残骸可能是襟副翼，位于接近机身的地方。 "我们在这里的首席调查员告诉我，几乎确定该襟副翼来自一架波音777客机，"马来西亚运输部副部长Abdul Aziz Kaprawi对路透说道。 Abdul Aziz表示，一支马来西亚团队正在前往留尼汪岛。 他还指出，需要大约两天时间确认残骸是否来自MH370客机。 一位熟悉情况的人之前对路透称，该残骸几乎肯定来自一架波音777客机。此人还表示，襟副翼通常具有标识或部件编码，应可藉此追踪至具体飞机。