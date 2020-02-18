哈萨克斯坦计划吸引7800亿投资用于开展地质资源勘探

哈通社/努尔苏丹/2月18日 --哈萨克斯坦生态、地质和自然资源部部长马赫祖穆•穆尔扎哈利耶夫18日就2021~2025年国家地质勘探规划方案进行介绍时表示，计划吸引总额7800亿坚戈的投资用于开展地质勘探工作。

该方案的主要目标是促进哈萨克斯坦地质资源的开发，提升竞争力以及对市场提供必要的补充。

方案主要设置了七项任务，分别是：

1、 加强对哈萨克斯坦境内的地质勘探工作；

2、 增加可供开采的资源储备；

3、 保障科学研究工作；

4、 实现行业的数字化和信息化；

5、 发展数字化勘探；

6、 增加行业人才规模；

7、 保障国民社会经济发展水平。

部长表示，为确保相关任务的顺利开展，在使用传统的地质勘探方法的同时，还计划采用最新的先进勘测技术，明确深层区域的地质资源储量。

据部长介绍，根据国家计划，对此前勘探不充分的沉积盆地所蕴藏的油气资源潜力进行了评估，对主要的固态资源区域进行了地质勘探，已确定许多单一工业城镇区域的未来发展前景。

计划方案将使用国家预算投资和私人投资相结合的方式予以实施，目前预计在石油天然气等资源的勘探方面需要6800亿坚戈投资，在固态资源勘探方面需要1000亿坚戈的投资。

【编译：木合塔尔·木拉提】