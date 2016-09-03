乌兹别克斯坦总统伊斯兰•卡里莫夫去世 享年78岁

哈通社比什凯克9月2日电 当地时间9月2日晚，乌兹别克斯坦政府和议会宣布总统伊斯兰•卡里莫夫因脑溢血救治无效于当天晚间20:15分去世，享年78岁。

乌国家电视台播发乌议会和政府声明说，根据卡里莫夫本人的遗嘱，乌兹别克斯坦将于9月3日在乌城市撒马尔罕为其举行国葬。



2日早些时候，乌兹别克斯坦政府发表声明说，卡里莫夫病危。声明说，过去24小时里卡里莫夫病情急剧恶化，医生确认他病情危急。



伊斯兰•卡里莫夫1938年1月30日出生于撒马尔罕的一公务员家庭，毕业于中亚工业学院和塔什干国民经济学院，获经济学副博士学位。



1960年在塔什干农机厂工作，并从1961年至1966年在塔什干契卡洛夫飞机制造厂担任工程师以及主任设计师。



1966年进入乌兹别克苏维埃社会主义共和国国家计划委员会工作。



1983年被任命为乌兹别克苏维埃社会主义共和国财政部长，并于1986年成为乌兹别克苏维埃社会主义共和国部长会议副主席、共和国计划委员会主席。



1989年6月被任命为乌兹别克共产党中央第一书记



1990年3月24日当选乌兹别克苏维埃社会主义共和国总统。



1991年8月31日，乌兹别克斯坦共和国宣布独立。同年12月，卡里莫夫当选独立后的乌兹别克斯坦共和国首任总统。1995年3月，乌全民公决决定延长他的任期至2000年。2000年1月，卡里莫夫在总统选举中获胜连任。2007年12月，卡里莫夫在总统选举中胜选连任。2015年3月，再次当选。



卡里莫夫留有遗孀，育有两个女儿。



卡里莫夫在任期间，曾多次访问哈萨克斯坦。（编译：金桥）