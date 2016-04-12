79个国家和国际组织确认参加2017年阿斯塔纳世博会

哈通社阿斯塔纳4月12日电 据世博会运营公司消息，２０１7年阿斯塔纳世博会运营公司执行主席阿赫梅特詹•叶西莫夫12日在阿斯塔纳会见到访的俄联邦车里雅宾斯克州州长杜布罗夫斯基•鲍里斯。

叶西莫夫说，阿斯塔纳世博会国际招展工作进展顺利，截止到4月１２日，已有79个国家和国际组织确认参加。阿斯塔纳世博会是世界各国充分展示绿色能源技术的广阔平台。它将对促进哈萨克斯坦经济发展和高新技术开发起到重要作用。





叶西莫夫介绍说，阿斯塔纳世博会国际招展工作获得的成功源于纳扎尔巴耶夫总统的高度重视。组委会专门成立了国际招展工作机制，对国际招展工作进行统一规划、统一管理和统一实施。



叶西莫夫说，哈萨克斯坦高度重视俄罗斯参展阿斯塔纳世博会。俄方已签署参展合同，并任命工业和商业部副部长卡拉门诺夫为2017年阿斯塔纳世博会俄罗斯展团团长。哈方希望以世博会为契机，全面深化两国和企业在能源等多领域的交流，推进产能合作。



布罗夫斯基说，2020年，车里雅宾斯克州准备迎接出席上合组织和金砖国家峰会的各国元首。车里雅宾斯克州缺乏举办大型国际活动经验，希望借助于贵公司筹备世博会的成功经验，宣传、展示好车里雅宾斯克州形象。（编译：金桥）