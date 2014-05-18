利比亚班加西武装冲突导致79人死亡

哈新社阿斯塔纳讯，据新华网的黎波里５月１７日报道，利比亚卫生部一名官员１７日说，１６日发生在东部城市班加西的武装冲突已导致７９人死亡、１４１人受伤。

１６日，班加西爆发了自２０１１年利比亚战争结束以来规模最大的冲突。在一架军用飞机的支持下，退役将领哈利法•哈夫塔尔控制的武装出动直升机和地面武装，对"安萨尔旅"、"２月１７日烈士旅"、"利比亚之盾第一旅"等多支民兵武装在班加西的多处基地展开攻击，双方发生激烈交火。 １７日，利比亚军方宣布在班加西及其郊区设立禁飞区，任何违反这一禁令的军用飞机都将被击落。当晚，利比亚国民议会议长、临时政府总理和总参谋长发表联合声明说，哈夫塔尔的行为是非法的，相当于一场针对中央政府的"政变"。哈夫塔尔当晚在电视节目上说，他的这一行动不是"政变"，也不是为了夺取权力，而是为了在利比亚"根除恐怖主义"。 哈夫塔尔在卡扎菲统治时期曾是一名高级军官，后流亡至美国。２０１１年利比亚战争爆发后，哈夫塔尔回到利比亚参与推翻卡扎菲政权的斗争。今年２月，哈夫塔尔曾呼吁解散利比亚国民议会，组建一个总统委员会取而代之。哈夫塔尔当时身着军装在电视节目中表示，他将接手这个国家。这一度引发了他可能发动政变的担忧。 自２０１１年利比亚战争结束以来，原先参与推翻卡扎菲政权的民兵武装转而成为临时政府的"心头大患"。他们人数众多，而且实力远远超出利比亚国民军和警察，经常以武力手段向政府提出各种政治和经济诉求，相互之间也经常爆发冲突。