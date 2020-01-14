研究：79万年前流星撞地球的陨石坑“现身”

哈通社/努尔苏丹/1月14日 —— 据新华社消息，约79万年前，一颗流星猛烈撞击地球，使地球上约10%的岩石碎片抛洒空中，散布于从印度洋到西太平洋的区域。一百多年来，科学家一直在寻找撞击产生的陨石坑，但未有定论。

据美国趣味科学网站近日报道，一项新研究指出，该陨石坑可能藏于老挝南部波罗芬高原冷却的火山熔岩之下，绵延5000平方公里。

研究人员通过地质化学分析和重力读数，找到了陨石坑的«藏身之所»。来自美国德克萨斯大学的研究人员解释说，当流星撞击地球时，撞击点的地面岩石会因为撞击产生的极端高温而液化，然后冷却成玻璃状的陨石。即使原始陨石坑被侵蚀或隐藏起来，科学家也可以通过陨石的丰度和位置，确定撞击位置。

研究认为，79万年前的这次撞击产生的陨石坑直径从15公里到300公里不等，但科学家历时数十年搜寻，一直未能找到确切位置。

此前，研究人员调查了几个陨石坑候选地点，包括中国南部、柬埔寨北部和老挝中部，但很快排除了这些地点。因为他们在这些地方发现的所有疑似陨石坑的特征，最后都被证明存在时间更久远——被确认可追溯到距今约6600万年到2.52亿年的中生代。

最新研究指出，科学家一直搜索到位于老挝南部的波罗芬高原时，才发现一个火山熔岩田地可能隐藏古老的流星撞击迹象，而且，他们发现大多数熔岩流的年龄处于5.1万年至78万年之间，与流星撞击地球的时间吻合。

作者通过测量400多个位置的重力来推测熔岩表面之下的情况。重力图揭示了一个让他们特别感兴趣的区域，此处重力异常，且地下区域的密度低于周围火山岩的密度。测量结果暗示，此处存在一个被拉长的椭圆形陨石坑，厚约100米、宽约13公里、长约17公里。他们认为，所有这些线索都表明，«这堆厚厚的火山岩确实掩盖了撞击地点»。