中越边境发生暴力事件致7人死亡 中方正核实真相

哈新社阿斯塔纳讯，据网易网援引中新社北京4月18日报道，针对中越边境发生暴力事件，中国外交部公共外交办公室认证微博"外交小灵通"18日发布微博表示，已注意到有关中越边境发生暴力事件的报道，正同相关部门抓紧核实，了解事件真相。

据越南新闻通讯社18日报道，中越边境当日发生暴力冲突，造成五名中国人和两名越南边防警察丧生。中新社记者18日晚间就此致电中国驻越南大使馆，馆方称已注意到有关报道，正在核实这一消息。 据越新社报道，事件发生在当天中午，地点位于越南北部广宁省境内，现已排除这是一起有预谋的恐怖袭击事件。 越南边部门18日表示，当天上午在广宁省海河县抓获一伙非法进入越南的中国公民，其中包括男性10人，女性4人以及2名儿童。越方随后将这16人带到广宁省BacPhongSinh边防检查站，准备将其移交给中国政府。 美联社称，当这伙非法入境者被转移至边防检查站后，其中一名非法入境者突然从边防警察手中抢下一把AK-47步枪，并开始向越方人员射击。越方随后还击。最终，五名非法入境者和两名越南边防警察在冲突中丧生。 而据越南"ThanhNien新闻"报道，越南官方表示，他们还从三名女性身上搜出刀具等武器。当地警方准备尽快举行一场发布会，通报事件进展。 广宁省位于越南东北部，与中国广西壮族自治区接壤。该省面积5938平方公里，人口约82万。