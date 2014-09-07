欧元兑人民币进入”7时代“有人欢喜有人愁

哈通社阿斯塔纳电，据欧洲时报网援引新华社消息称，面对经济增长停滞的风险，欧洲央行9月4日将基准利率下调10个基点降至0.05%，隔夜存款利率也降至负0.2%。在利率降到历史最低水平后，欧元应声下跌。

作为全球重要中央银行，欧洲央行的新宽松举措会产生不容忽视的外溢影响，包括中国在内的其他经济体将会逐渐感知。据了解，欧元下跌正在助推人民币汇率上升。5日，欧元兑人民币汇率跌至7.95元，系今年以来首次跌到7字头。在此背景下，中国企业对欧出口会面临"短期困难、长期获益"的境遇，不过，对于即将来欧的留学生和中国游客来说，欧洲央行降息会"送来"一大笔实惠。 中国对欧出口"短期困难、长期获益" 欧盟是中国的第二大贸易伙伴。从贸易角度来看，欧元区推行负利率政策对中国经济而言，机遇与挑战并存。 北京《新京报》援引德国贝伦贝格银行资深经济学家克里斯蒂安•舒尔茨的话指出，欧元汇率下降之后，中国公司对欧出口难度会变大，因为它们要么涨价，要么只能接受更低的利润。短期来看，中国对欧出口可能面临困难。但如果欧洲央行的措施生效，欧洲经济实现增长，需求也会上升，因此欧洲央行的宽松措施对中国来说可能会是"短期困难，长期获益"。此外，还有分析指出，欧元贬值也有利于中国企业来欧洲进行海外并购。 两种方式规避损失 中国广播网此前报道称，谈及中国对欧贸易企业如何规避降息风险时，宏源证券固定收益总部首席分析师范为表示，除了部分金融衍生工具的使用，企业可通过两种方式规避汇率波动带来的损失。 范为说，"如果说企业借贷的话，那么它肯定应该选择借贷欧元。因为欧元它一方面宽松，另一方面它的借贷成本比国内的借贷成本要低。另外一方面，欧元兑人民币汇率在未来一段时间仍然会是比较疲软的。在这样一个背景下，中国企业还是应该优先选择欧元做结算方式。" 来欧留学、旅游省钱了 杭州《钱江晚报》指出，欧元兑人民币汇率跌到7字头，这为来欧留学和旅游的人省了一笔不小的支出。"眼下正是留学和旅游旺季，欧元下跌，对留学生和近期去欧洲旅游的人来说，无疑是好消息。"工商银行浙江省分行国际业务部资深交易员王寅介绍说。 据分析，欧元区国家如法国、意大利、荷兰、德国等，它们的教育模式以公费教育为主，在这些国家的公立大学留学需要缴纳少量的注册费。换而言之，在欧洲读公立大学的主要开销是生活费。 唐女士的孩子在德国留学，学费基本全免，需要交纳的保险金的基本费用每年也就1000欧元左右，从这一点来看，欧元下跌的影响并不大。但是如果算上房租等日常生活开销后，每年的开销需要10000欧元，"按上半年最高点的汇率，折合成人民币每年的费用在87000元人民币左右，而欧元破八后，现在这笔费用不到8万。"省了7000多元人民币，唐女士称这也算是欧元降息带来的意外收获。 此外，欧元下跌，对近期有旅游购物计划的人来说，更是一个利好。王女士准备于国庆假日时来欧旅游。5日，欧元跌至8元下方，她跑到银行换了1万欧元。"虽说到时可以刷信用卡，但万一再过一个月欧元又涨上去怎么办？还是趁低位时买进吧。"王女士列了一个购物清单，包括化妆品、包包、手表，万把欧元的东西随便刷刷好了，"跟上半年高点时相比，省下近10%的成本，等于打了9折优惠。"