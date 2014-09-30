乌克兰亲俄民兵攻击政府军7名士兵死亡

哈通社阿斯塔纳９月３０日电，据ＢＢＣ报道，乌克兰亲俄民兵武装的袭击导致驻守顿涅茨克机场的政府军7人死亡、9人受伤。

亲俄民兵武装一辆坦克的炮火直接命中乌克兰第79独立空中机动旅的一辆装甲车，造成停火达成以来最为严重的伤亡。

据乌克兰媒体报道，28日在顿涅茨克州和卢甘斯克州多地都发生了武装冲突。一些炮弹落入居民区，导致顿涅茨克市平民3死5伤。 乌克兰活动人士此前，还在东部城市哈尔科夫拆除了一座列宁雕像，此举很有可能被亲俄罗斯团体视为挑衅。 周日夜间，乌克兰抗议者聚集在该雕像附近举行"哈尔科夫属于乌克兰"的集会。哈尔科夫地区负责人随后签署了一项命令，拆除该雕像。 不过哈尔科夫市市长杰纳迪•克尔讷斯在当地政府网站上表示，该列宁纪念碑将重塑，并称拆除它是违法的。 今年2月，亲俄罗斯的抗议人士曾经发起保卫该雕像的活动，当时在乌克兰其它地区，类似的雕像都在抗议行动中被拆除。而总统亚努克维奇也就是在这一波的抗议行动中下台。 乌克兰问题三方联络小组（乌克兰、欧安组织、俄罗斯）同乌东部亲俄民间武装代表9月5日在白俄罗斯首都明斯克达成停火协议。 19日，联络小组同乌东部亲俄民间武装代表签署备忘录，规定冲突双方从交火地区各后撤15公里。 由于双方缺乏互信，备忘录没有得到有效落实，小规模冲突时有发生。 西方一直指称俄罗斯向亲俄的反叛力量提供武器，但俄罗斯方面则予以否认。自今年4月以来，已经有3200人在冲突中丧生。 今年3月，俄罗斯批准克里米亚脱乌入俄，此举遭到乌克兰和西方的谴责。 欧盟和美国随后针对俄罗斯在乌克兰冲突中的作用对其实行制裁。