中国股市遭遇7年来最大单周跌幅

哈通社阿斯塔纳6月19日电 据英国《金融时报》19日报道，中国股市遭遇至少五年内表现最差的一周。目前，投资者正在反复思量的问题是，中国股市全球罕见的涨势是否已走到尽头。

截至周五收盘时，上证综指下跌6.42%，令该指数本周跌幅达到13.32%，创7年来最大单周跌幅。

深成指收跌6.03%，令其单周跌幅达到13.24%。这将是自截至2009年2月27日的那周以来，该指数的最大单周跌幅。

出现这一巨大跌幅的原因之一，是活跃的首次公开招股(IPO)市场暂时将投资者及其资金从二级市场吸引过去。

以国泰君安证券周三的发行价计算，该公司IPO规模达49亿美元。根据Dealogic的数据，这是今年迄今规模最大的新股上市。它还是中国农业银行上市以来，中国A股最大规模的IPO。2010年7月，中国农行曾同时在香港和上海股市上市，募资总规模达221亿美元。

Dealogic分析师马宁表示："中国发行商正在领跑全球新股上市，今年迄今已达成199宗交易，规模达到创纪录的348亿美元，比2014年同期的157亿美元增长了一倍以上。"

还有一个原因则是第二季度即将结束，银行可能在减少开支，准备迎接季末审查。

周四，楼市出现了较为乐观的数据。根据路透社用官方数据得出的计算结果，中国新房价格的跌势趋缓。不过，当天中国股市下跌逾6%。这一局面符合那句谚语--坏消息就是好消息--原因是它或许会降低中国政府推出更多刺激性举措的可能性。

过去一年里，沪深两市上涨了一倍以上。如今，它们是否正面临进一步调整？对于这个问题，不论是投资者还是分析师，都存在巨大分歧。

相对乐观的观察人士表示，沪指本周的巨大跌幅是短期因素导致的。而离岸投资者则日益看跌中国股市。

香港交银国际董事总经理洪灏本周在报告中写道："很明显，中国正处于泡沫之中。"

"为此，可以看看中国股市创世界纪录的周转率。这一周转率是美国的两倍以上，轻而易举地令其他所有股市相形见绌。迅猛增长的成交量，再加上居高不下的日周转率，都是处于泡沫状态高级阶段的特征。"

根据彭博的数据，周四收盘时，沪市12个月往绩市盈率均值为23.4倍，大大高于一年前的9.8倍。

美银美林对全球基金经理开展的一项调查显示，每10个基金经理中就有7位认为中国股市处于"泡沫"之中。澳新银行援引EPFR Global的数据显示，在截至周三的一周内，中国股权基金录得21亿美元外流资金。而在此前一周，外流资金的规模达71亿美元。