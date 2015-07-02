中国总理李克强：7%的增速中国可以接受

哈通社阿斯塔纳7月2日电 据华尔街日报网2日报道，中国总理李克强7月1日表示，当前加大定向调控力度，有信心和能力实现今年经济增长7%左右的目标。

根据中国政府网报道，李克强在经合组织发表演讲时表示，中国经济虽然增速放缓，但有比较充分的就业、持续增长的收入和不断改善的环境。

他称，7%的增速中国可以接受。当前，中国加大定向调控力度，推动大众创业、万众创新，有信心和能力实现今年经济增长7%左右目标。

此前公布的第一季度国内生产总值增长7.0%，创六年来的最慢增速。国家统计局将于7月15日公布第二季度经济指标。中国年初定下的今年经济增长目标为7%左右。

最新数据显示，中国经济持续低迷，制造业数据不及市场预期。

中国国家统计局周三公布，6月中国官方制造业采购经理人指数(PMI)为50.2，与5月持平。这一指数虽然高于50的荣枯分水岭，但却不及接受《华尔街日报》调查的11位经济学家给出的50.4的预期中值。

汇丰(HSBC)和研究公司Markit联合编制的6月份中国制造业PMI数据也于周三出炉，该数据从5月49.2升至49.4，但低于一周前公布的初值49.6。

为刺激经济，中国政府已出台一系列宽松措施，包括央行去年11月份以来四次降息，两次全面降准，还有定向降准等，财政政策也持续发力。