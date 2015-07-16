7次入选吉尼斯世界纪录的哈萨克人

哈通社阿斯塔纳7月16日电 马拉特•托列艮吾勒•芝兰巴耶夫--7次入选吉尼斯世界纪录大全的马拉松运动员，他曾多次独自一人征服世界上众多大型沙漠地带。

马拉特•托列艮吾勒1963年4月19日出生于卡拉干达州伏龙芝国营农场，父母早逝，在卡拉干达州福利院中长大并接受教育。作为一名优秀的马拉松运动员，他的每一场马拉松都保持在1200公里以上。1992年，他仅用20天时间就完成了横穿卡拉库姆沙漠的壮举；1993年，他在22天的时间里横穿1600公里的大维多利亚沙漠；1994年，他又用时19天跑完了全长1218公里的路程，横穿美国内华达大沙漠。 1988年，他创立了一套自己的长跑理论技巧。1991年起，苏联功勋教练费德罗•斯科罗金成为了他的个人教练。1990-1991年间，马拉特完成了226场每场长度为42195米的传统马拉松赛。1991年，他连续23天参加了23场马拉松。同一年，他还创造了一天中跑完两场马拉松，以及30场传统马拉松均用时4小时54分钟的成绩。这些成绩，直到今天都没有被人打破。 告别了马拉松运动员生涯后，马拉特选择了创业。如今他经营着一个旅馆和一个照相馆，并两次当选市议会议员。马拉特一直都很关心哈萨克斯坦的体育运动推广工作，经常参与这方面的活动。2013年他作为嘉宾，出席了当年的TED大会（TED大会：由非盈利性机构TED组织的旨在集中全球各行各业最优秀人才，与世界共享知识和思想的活动）。在此次大会上，马拉特发表了演讲，向世人介绍了他创立的长跑技巧和理论，只要掌握了这种技巧，普通人也可在一天中跑完80公里的路程。（编译：塔尔）