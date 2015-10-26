外媒：李克强表示中国政府不会“死守”7%增长目标

哈通社阿斯塔纳10月26日电 据英国《金融时报》26日报道，中国总理李克强表示，他的政府不会"死守"7%的今年经济增长目标，他是在北京方面12个月来第六次降息的当天发表此言的。

李克强发表此言之际，也正值中共十八届五中全会将在周一开幕，会上将制定下一个五年计划（中国经济的蓝图）。全会期间宣布的人事任命和政策将反映各派系之间竞相影响下一代领导人的角力。

中国的官方统计数据显示，第三季度经济增长下滑至6.9%，这是自2009年全球金融危机最严重时期以来的最低点。其他指标如钢铁消费量或用电量似乎表明，重工业和制造业的疲弱更为严重（这两个经济部门曾多年拉动中国经济），尽管官方采取了放松信贷和刺激投资的措施。

全年增长可能下滑至1990年以来的最慢速度。虽然当今的中国经济比25年前规模大得多，也复杂得多，但经济增长目标仍具有象征意义上的重要性，北京的许多人对它们越来越低感到不安。

"我们从来没有讲过要死守某一个点，而是让经济运行保持在合理区间，"中国媒体援引李克强在中央党校发表的讲话称。中央政府网站在周末的一篇报道中转述了他的这次讲话。中央党校为执政的共产党培养官员。

中国央行副行长易纲上周六在一个会议上表示，中国能够在未来三到五年保持6%至7%的增长，他称这样的增长率"很正常"。

李克强和其他经济改革者长期主张告别苏联式计划经济时代遗留下来的刻板数字目标。但是，党在采纳他青睐的某个百分比"左右"的增长目标与恢复绝对值目标之间举棋不定。

许多地方官员更喜欢绝对值目标，因为那样更容易衡量他们是否达到了自己的政绩指标。GDP增长是党评判地方官员政绩的主要指标之一。

中国经济的传统部门正受到严重产能过剩的打击，同时工资水平不断上升，企业和地方政府都不堪高债务水平的重负。然而，中国的服务业一直在增长，目前大约占国民经济的半壁江山。