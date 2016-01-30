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    英国无人驾驶汽车今年7月上路试车

    09:33, 30 一月 2016
    Photo: None
    哈通社阿斯塔纳1月30日电 据BBC报道，首批在伦敦街头测试的无人驾驶车将以希思罗机场电子接驳车相似。

    相关项目的发起机构正在将这一名为"豆荚"，英文为pods 电子接驳车改制为可以在道路上使用。
    目前新车的具体设计没有公开，但已证实将不需要在专用轨道上行驶。
    伦敦格林尼治区是英国4个新无人车试用和公众反馈征询区域之一。
    其它几个参与测试的城市是布里斯托、考文垂、米尔顿•凯恩斯。
    这一耗资800万英镑的项目由业界和半官方机构"创新英国"联合出资。
    从今年7月起，"格林尼治自动化交通环境项目"的第一辆无人驾驶车将在O2演出中心所在的泰晤士河格林尼治半岛的道路上试车。
    尽管，具体试车路线仍未确定，但很可能包括一些住宅区、北格林尼治地铁站及其周边的商业区。
    目前在希思罗机场使用的"UltraPODs"在5号航站楼和停车场之间运送乘客。
    投入使用5年来，这种无人驾驶车共运送了150万人次旅客，总里程300万公里。
    英国跑车生产商Westfield Sportscars制造和测试这一无人驾驶车，Heathrow Enterprise公司设计其所需软件，第三家英国公司Oxbotica将提供映射器和其它传感器，以确保车辆安全。
    试车将持续3个月，首先邀请一些特定使用者，随后推广至公众。
    每辆无人车可以搭载6名乘客，但是必须在任何时候都有一名管理者在场，在有问题时按下紧急按钮。

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    国际 社会 科技 黄金储备
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