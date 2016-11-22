阿克托别恐袭案庭审进入最后陈述阶段 7名主犯认罪恳求从轻发落

哈通社阿斯塔纳 - 据KTK电视台报道，阿克托别 "6•5" 恐怖袭击案庭审21日进入最后陈述阶段。

据悉，在进行最后陈述时，策划及实施恐怖袭击的7名主犯均表示认罪。



根据此前报道，检方要求法庭判处本案7名主犯终身监禁。



据阿克托别州刑事犯罪专项跨区法院新闻秘书伊利亚达•多索娃透露，7名主犯不仅承认了所有罪行，包括策划、组织和实施恐怖袭击，谋杀以及袭警、袭击军事机构等罪名，并且当庭表示忏悔。



"他们均声称对自己犯下的罪行感到痛苦与悔恨，恳求法官从轻发落，不要判处他们终身监禁。"她说。



除主犯外，本案另有多人因涉及案件而同在被告人之列。



其中，因涉嫌参与袭击事件而遭到起诉的被告人之一--朱巴诺夫，其律师在最后陈述阶段仍坚持做无罪辩护。



另有涉嫌知情不报或未及时向警方提供自己掌握的恐怖分子情报，而遭到检方起诉的5名被告人，也在最后陈述阶段做了无罪辩护。



据悉，法庭最终的判决结果，将于1周后公布。



今年6月5日，阿克托别市市区内两家武器商店及一处军事机构遭恐怖分子袭击。袭击事件造成7人死亡，30余人受伤。



军警人员在随后的反恐行动中击毙18名恐怖分子。



【编译：木合塔尔·木拉提】