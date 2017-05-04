停火担保国协议在叙利亚建立冲突降级区 下一轮会谈将于7月举行

哈通社阿斯塔纳 - 5月4日，阿斯塔纳叙利亚问题和平会谈第四轮会议如期结束。

在当天的会谈中，担保国俄罗斯、伊朗和土耳其签署了在叙利亚建立冲突降级区的合作备忘录。



哈萨克斯坦外交部部长海拉特•阿布德拉赫曼诺夫4日在阿斯塔纳和谈全体会议上说："在为期两天的会谈中，与会各方就结束战争行为，落实停火机制的各项议题进行了细致的讨论。最终，担保国之间就签署建立冲突降级区的备忘录达成了一致。"



据悉，这一合作备忘录旨在为终止叙利亚境内的暴力行为、改善人道主义状况、通过政治手段解决叙利亚问题以及推动和平对话创造更加有利的条件。



根据备忘录，将在叙利亚境内建立4个冲突降级区。



第四轮叙利亚问题阿斯塔纳会谈5月3日至4日举行。俄罗斯、伊朗、土耳其三个担保国，以及美国、联合国，叙利亚政府及反对派代表参加此次会谈。



值得一提的是，在此轮会谈的总结性文件当中，叙利亚停火协议担保国表示，根据计划，下一轮高级别会谈将于今年7月在阿斯塔纳举行。



俄罗斯、伊朗和土耳其三国代表还就阿斯塔纳和谈的顺利举行，向纳扎尔巴耶夫总统及哈萨克斯坦政府表示感谢。



【编译：木合塔尔·木拉提】