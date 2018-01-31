克里姆别托夫：阿斯塔纳国际金融中心开业典礼将于今年7月初举行

哈通社/阿斯塔纳/1月31日 -- 阿斯塔纳国际金融中心（AIFC）总裁海拉特•克里姆别托夫31日在总理府召开的新闻发布会上表示，AIFC开业典礼将于2018年7月5日举行。

克里姆别托夫说："众所周知，我们于1997年12月将首都搬迁至阿斯塔纳，并于次年7月5日举行国际介绍会。因此，阿斯塔纳国际金融中心正式开业典礼将于今年当日举行。"

据他介绍，开业典礼将在为期3天的"阿斯塔纳金融日（Astana financial days）"论坛框架下举行。论坛将广泛讨论伊斯兰融资、区块连、数字技术和其他问题。

"7月5日，我们计划同阿斯塔纳市政府联合举行阿斯塔纳国际金融中心国际介绍会。纳扎尔巴耶夫总统邀请领先的世界投资者出席，预计总统本人也会出席。"他说。



克里姆别托夫还表示，金融中心或将于今年年底搬迁至世博园。

"国际金融中心将坐落于世博园第3和第4展区。世博会运营公司正在进行的各场馆内部清拆工作或将花费9-12个月。"他说。

据悉，阿斯塔纳国际金融中心2018年1月1日起全面投入运作。AIFC成立了独立法院和国际仲裁中心，金融中心法院法官团主席哈利·肯尼思·伍尔夫勋爵和其他9名法官于去年12月6日宣誓就职。此外，AIFC还同多个合作伙伴签署了合作协议。

【编译：小穆】