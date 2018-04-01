荷兰投资者将在我国建设年产量为7万吨的马铃薯加工厂

哈通社/阿斯塔纳/4月1日--据primeminister.kz网站消息，Kazakh Invest国有公司对在阿拉木图州建设马铃薯加工厂的投资项目表示了支持。

据了解，荷兰Farm Frites公司总裁西蒙•奎斯特和玉斯•丹•波尔、政府副总理兼农业部部长沃穆尔吾扎克•舒克耶夫、投资和发展部副部长阿尔斯坦•哈布肯诺夫以及哈萨克斯坦农业集团下属的农业贷款公司代表在阿斯塔纳Kazakh Invest国有公司举行一系列会议。



根据纳扎尔巴耶夫总统提出的向加工业引进十家大型跨国投资企业的指示，Kazakh Invest国有公司对荷兰Farm Frites公司在阿拉木图州建设马铃薯加工厂的投资项目表示了支持。



去年，Farm Frites公司进行了马铃薯品种测试，并将阿拉木图州确定为项目实施区域。目前，Kazakh Invest国有公司正在开展提供土地等相关工作。



在此框架内，将在阿拉木图州建设年产量为7万吨的马铃薯加工厂，该工厂将进行11个马铃薯品种的栽培。建设工作将于2019年4月开工。



据悉，该项目的总成本为1.65亿美元。



【编译：达娜】